Gaetano Castrovilli è una delle sorprese di questa stagione. Il centrocampista si è imposto alla Fiorentina a suon di prestazioni di altissimo livello, attirando su di sé tantissime attenzioni di diverse squadre, come alcune di Serie A. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport sul centrocampista tutto fantasia dei viola, oltre a Juve e Inter, che lo seguono da tempo, ha messo gli occhi anche la Roma, che cerca un profilo giovane e di prospettiva da aggiungere alla mediana. In estate possibile una vera e propria asta per aggiudicarsi il giocatore.