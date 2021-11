Sven Botman è un difensore olandese, mancino, che compirà 22 anni il 12 gennaio. Ha fatto tutta la trafila giovanile dell'Ajax e delle nazionali oranje e l'anno scorso è passato al Lille, dove ha vinto la Ligue 1. Si tratta di uno dei prospetti difensivi più in vista d'Europa, e secondo Tuttosport è uno degli obiettivi di mercato della Juventus. Non prioritari, ma a partire dall'anno prossimo quando sarà peraltro effettivo l'innesto di 80 milioni di euro per il mercato dovuti all'aumento di capitale.