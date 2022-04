Non c'è solo la Juve sulle tracce di Benoît Badiashile. Come riportato da Calciomercato.com, il 21enne difensore centrale del Monaco piace anche a Borussia Dortmund e West Ham. La valutazione del giocatore da parte del club francese, secondo le ultime indiscrezioni, si aggira intorno ai 30 milioni di euro. I bianconeri sembrano intenzionati a fare un'offerta per riuscire ad aggiudicarselo, ma dovranno fare i conti anche con la concorrenza.