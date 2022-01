Non solo la Juventus, anche il Newcastle cerca un attaccante a gennaio. Le Magpies, come riportato dal Sunday Mirror, starebbero provando a imbastire una trattativa con l'Arsenal per acquistare, in prestito, il centravanti gabonese Pierre-Emerick Aubameyang. Non è escluso un trasferimento in estate, al momento la richiesta dei Gunners si aggira intorno ai 20 milioni di euro, ma il giocatore è in rotta con l'Arsenal.