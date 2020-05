La Juventus continua il pressing per Arthur. È la condizione necessaria posta dalla dirigenza per dar vita allo scambio con Pjanic, senza la quale non si fa nulla. Ci sono altri giocatori in ballo nei discorsi con il Barcellona, ma niente Pjanic senza il brasiliano. In Italia hanno sostengono che il Barça proverà a convincere l'ex Gremio a partire, in Spagna continuano a ribadire la sua volontà. Stando a quanto riporta Mundo Deportivo, Arthur non ha cambiato idea sulla sua posizione, ovvero quella di continuare a vestire la maglia blaugrana. Lo ha già ripetuto due volte pubblicamente e, si legge sul quotidiano spagnolo, non avrebbe cambiate opinione sul suo futuro.