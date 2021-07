Non solo Arsenal e Juve, suc'è anche il Liverpool. I Reds stanno cercando un giocatore con quelle caratteristiche e hanno mostrato interesse per il classe '98 del Sassuolo per il quale i bianconeri sono in contatto continuo col Sassuolo. Il Liverpool non ha ancora fatto passi concreti, ma presto potrebbe pareggiare l'offerta dell'Arsenal di 40 milioni. Cifra che accontenterebbe il Sassuolo ma non il giocatore, che ha già un accordo con la Juve e aspetta solo di trasferirsi a Torino.