Dopo aver investito la scorsa estate su giovani prospetti come De Ligt e Demiral, la Juventus vuole continuare a proseguire con questa politica – che sta già dando i suoi frutti – monitorando altri profili giovani, dal futuro assicurato. Uno di questi è Marash Kumbulla, difensore centrale dell’Hellas Verona classe 2000, vera e propria rivelazione di questa stagione di Serie A. Come riporta Calciomercato.com, però, la strada è in salita: l’Inter è la squadra che sta premendo di più sull’acceleratore, tanto da aver accumulato un netto vantaggio su tutte le pretendenti (Juve, Napoli e Lazio). Il prezzo del cartellino si aggira intorno ai 25 milioni di euro.