di Francesco Guerrieri

Sono bastate ventiquattr'ore per cambiare il mercato della Juve. Quello che sembrava il giocatore più difficile da piazzare - Emre Can - alla fine potrebbe rivelarsi il primo a lasciare i bianconeri (direzione Borussia Dortmund). Era tutto fatto per il trasferimento di Marko Pjaca al Cagliari: un prestito di 18 mesi con diritto di riscatto che aveva accontentato le parti. Strette di mano e via. Tutto fatto, o quasi: perché oggi la trattativa si è improvvisamente bloccata e rischia addirittura di saltare. Alcuni problemi lasciati in stand by e mai risolti hanno prima rallentato l'operazione e ora possono diventare un vero e proprio ostacolo insormontabile. Il Cagliari nel frattempo è concentrato a chiudere l'arrivo di Gaston Pereiro dal Psv, ma le due trattativa sono slegate una dall'altra. La Juve, però, se non dovesse riuscire a mandare Pjaca a Cagliari, si ritroverebbe con un esubero da piazzare a poche ore dalla chiusura del mercato.



DE SCIGLIO - KURZAWA Situazione diversa quella che può portare in bianconero il terzino del Psg Lavyn Kurzawa in cambio di Mattia De Sciglio, ma il risultato rischia di essere lo stesso con l'affare che può saltare dopo essere arrivato a buon punto. Un'idea che circolava da diversi mesi ma che nelle ultime settimana era diventata una vera e propria trattativa e anche ben avviata. Poi, il crac. Qualcosa si è rotto nell'intesa tra club. Motivo? Le valutazioni dei due giocatori: secondo il Psg lo scambio sarebbe dovuto essere alla pari, la Juve voleva un conguaglio e alla fine ha fatto un passo indietro. Due operazioni arrivate quasi ai dettagli e bloccate sul più bello, due dietrofront sui quali bisognerà riflettere.