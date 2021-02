Georgino Wijnaldum può essere un'occasione di mercato per tanti club in vista della prossima stagione. Il centrocampista olandese è in scadenza di contratto con il Liverool, e secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo As anche la Juventus si sarebbe interessata alla sua situazione. Il giocatore è già libero di firmare a zero con un altro club e la Juve potrebbe fare un tentativo nei prossimi mesi. Oltre ai bianconeri, sul giocatore ci sono anche Barcellona e Inter.