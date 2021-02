Erling Haaland è uno dei giocatori individuati dalla Juventus per sostituire Cristiano Ronaldo quando lascerà i bianconeri. L'attaccante norvegese era stato trattato almeno un paio di volte quando aveva una valutazione inferiore, oggi supera i 100 milioni di euro e a dimostrarlo è una super offerta del Manchester City arrivata in casa Dortmund: secondo il Mirror i Citizens avrebbero offerto 114 milioni di euro per Haaland, al quale sono pronti a mettere sul tavolo un contratto da 24 milioni d'ingaggio. Il triplo di quello che guadagna ora.