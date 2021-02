La Juventus non ha mai smesso di pensare a Gigio Donnarumma. Il suo nome è lì, nella lista di Paratici, pronto a fare un tentativo in caso di offerte clamorose per Szczesny. Intanto il portiere classe '99 continua la trattativa con il Milan per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, la dirigenza rossonera ha fatto una super offerta per chiudere definitivamente la telenovela: 7,5 milioni di euro a stagione per i prossimi cinque anni. Donnarumma ci pensa, la Juve osserva.