Secondo Sky Sports, Partey sarebbe frustrato per il poco utilizzo e starebbe seriamente prendendo in considerazione l'ipotesi di lasciare l'Arsenal a gennaio, anche a titolo temporaneo. Sul giocatore in passato e anche la scorsa estate, c'era stato l'interessamento della Juventus. Partey è un profilo che è sempre piaciuto a Massimiliano Allegri e sappiamo come il club bianconero dovrà rinforzarsi a centrocampo. I nomi più caldi al momento sono altri ma chissà se anche il giocatore dell'Arsenal può diventare un'opportunità.