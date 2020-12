Non solo Milik e Giroud per rimpolpare il reparto offensivo. La Juventus pensa anche ad un giovane talento del Celtic, ovvero Odsonne Edouard: “Tra l’usato sicuro Llorente e la possibile opportunità Milik, occhio al 22enne Odsonne Edouard, attaccante francese rivelazione del Celtic. Il transalpino, 9 gol in questa stagione, sarebbe il classico investimento tra presente e futuro”. È quanto riporta Tuttosport, che pone l’attenzione su investimento utile per il presente ma soprattutto per l’avvenire.