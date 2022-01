Dopo Dusan Vlahovic, la Juventus sarebbe in cerca di un'altra punta, anche per non farsi sorprendere dall'eventuale partenza di Alvaro Morata. Secondo il Guardian, i bianconeri avrebbero fatto un'offerta all'Arsenal per il prestito, sino al termine della stagione, di Pierre-Emerick Aubameyang, 32enne attaccante del Gabon accostato nei giorni scorsi anche al Milan, dove è cresciuto calcisticamente.



Sul giocatore ci sarebbe anche il Barcellona, che potrebbe mollare la pista Morata per fare rotta proprio sulla punta africana, in rotta con i Gunners.