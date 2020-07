La Juve è al lavoro per rifare le fasce: Paratici sta lavorando per trovare almeno un rinforzo a destra e uno a sinistra, se non di più. L'ultimo nome nella lista del ds bianconero, in ordine di tempo, è quello di Sergiño Dest, terzino destro classe 2000, uno dei tanti gioiellini messi in vetrina dall'Ajax. Secondo Calciomercato.com ci sono stati già i primi contatti tra la Juventus e il suo agente Jonathan Barrnet della Stellar Group.