In casa Milan sono alle prese con i rinnovi in scadenza: tra i più importanti c'è quello di Hakan Calhanoglu, il turco che dopo un grande inizio di stagione sta avendo un leggero calo in queste ultime partite. Secondo quanto riporta Sky Sport la Juventus sarebbe alla finestra per il trequartista che fa gola anche a Manchester United e Atletico Madrid. Il Milan ha offerto il rinnovo a 3 milioni e mezzo ma il giocatore ne chiede 7, la distanza è tanta e la possibilità che vada via a zero è concreta. La Juve è lì ad aspettare, con Calhanoglu nel mirino.