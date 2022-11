La Juve è sempre a caccia di un terzino da aggiungere alla rosa di Massimiliano Allegri, sia per i numerosi infortuni che hanno colpito Madama, ma anche in vista di quello che potrebbe accadere a giugno, soprattutto con Alex Sandro. In queste ore sarebbe spuntato fuori un nuovo nome, perchè stando a quanto riportato da La Repubblica infatti, nel mirino del club della Continassa sarebbe finito anche il terzino dello Sporting Lisbona Pedro Porro.