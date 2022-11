In casa Juve continuano i lavori per migliorare ultteriormente la rosa in vista della seconda parte di stagione. Oltre al terzino si cerca anche un difensore centrale che possa rimpiazzare l'eventuale partenza di Daniele Rugani. In queste ore sarebbe emersa un nuova alternativa, perchè stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, i bianconeri avrebbero messo gli occhi sul centrale dello Spezia Jakub Kiwior, sul quale però c'è anche l'interesse del Napoli.