Mancano ormai pochi giorni all'apertura del mercato invernale e in casa Juve i nomi finiti sotto la lente di ingrandimento sono diversi. In queste ore sembra essere tornato di moda anche quello del centrocampista Youri Tielemans, che però stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport avrebbe una forte concorrenza e questo può rappresentare un ostacolo per Madama.