Spunta un nome nuovo sul taccuino della Juve per la prossima stagione. Secondo quanto raccolto da Sportitalia, i bianconeri hanno messo nel mirino il serbo Filip Kostic, esterno sinistro classe 1992 in forza all'Eintracht Francoforte con cui è stato grande protagonista della cavalcata in Europa League, conclusa con la vittoria della competizione. Già vicino alla Lazio lo scorso anno, il giocatore accetterebbe volentieri una proposta dalla Serie A, campionato dove sogna di approdare da tempo.