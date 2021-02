Dopo essere stata vicino all'arrivo dell'americano Reynolds, che poi ha trovato l'accordo con la Roma, la Juventus continua a cercare un terzino destro per la prossima stagione. Sulle pagine di Tuttosport spunta il nome di Tomas Esteves, classe 2002 del Porto avversario dei bianconeri stasera nell'andata degli ottavi di Champions League. L'esterno destro è di proprietà del Porto ma in prestito al Reading in Championship, col quale finora ha totalizzato 20 presenze tra campionato e coppa.