Robin Gosens è il nome nuovo per la fascia della Juventus, che in quel reparto è in cerca di rinforzi per via di una coperta troppo corta. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, i bianconeri stanno valutando l'esterno dell'Atalanta come vice Alex Sandro per la prossima stagione. L'unico dubbio della dirigenza, è quanto il tedesco sia pronto per giocare sull'out mancino in una difesa a quattro e non a tutta fascia, come sta facendo con Gasperini. Sarri infatti adotta un modulo diverso dall'Atalanta, dove Gosens è esploso da esterno in un centrocampo a cinque.