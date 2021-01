Spunta un nome nuovo per la difesa della Juventus: si tratta di Tonis Adarabioyo, centrale di 23 anni ex Manchester City e di prorietà del Fulham. Secondo quanto riporta Tuttosport, la dirigenza bianconera ha messo gli occhi su questo talento inglese di origini nigeriane. Un'operazione che potrebbe essere avviata più per il futuro che per il presente. La Juve infatti è sempre attenta alle occasioni in prospettiva e spesso lavora d'anticipo per evitare la concorrenza.