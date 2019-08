Spunta un nome nuovo per l'attacco della Juventus. Gli scout bianconeri, infatti, stanno visionando Moussa Dembele, attaccante del Lione classe 1996. Dembele è uno degli obiettivi del club bianconero che però resta fortemente interessato anche a Mauro Icardi per il quale però l'Inter chiede 80 milioni di euro. Dembele, attaccante francese ed ex Fulham e Celtic è stato visionato al pari del compagno di squadra Tousart, regista di centrocampo anche lui francese.