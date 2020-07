La Juve continua a lavorare anche sul mercato, per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Tanti i profili sondati, a partire da Arkadiusz Milik del Napoli e Raul Jimenez del Wolverhampton. Ma non sono gli unici. Infatti, secondo quanto riferito da ESPN, il club bianconero avrebbe messo gli occhi anche su Adama Traoré, esterno destro d'attacco sempre del Wolverhampton, seguito con attenzione anche dal Manchester City di Pep Guardiola, avversario sempre temibile sul mercato.