C'è anche la Juve nella lista dei club sulle tracce di Florian Grillitsch, centrocampista classe 1995 dell'Hoffenheim e della Nazionale austriaca in scadenza con i tedeschi, dai quali a fine stagione si libererà a parametro zero. Secondo quanto riferito da Il Corriere dello Sport, il giocatore è un obiettivo concreto della Lazio, tanto che Igli Tare si sarebbe già informato per valutare la fattibilità dell'operazione, ma è stato accostato anche all'Inter. Se ne saprà certamente di più nelle prossime settimane.