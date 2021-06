Un'idea nuova, ma di ritorno. La Juventus ragiona sul centrocampo e nell'elenco degli obiettivi iscrive un nominativo già noto dalle parti della Continassa. Come scrive Tuttosport: "Nella lista dei centrocampisti bianconeri figura anche un’altra giovane-vecchia conoscenza del campionato italiano e della Roma, quel Leandro Paredes da almeno due anni nei radar della Juventus. Le qualità del 26enne argentino non sono in discussione e il contratto in scadenza nel 2023 intrigano non poco. Il problema, piuttosto, potrebbe essere lo stipendio stile Psg: 8 milioni di euro. Non a caso Cherubini, prima di virare sul parigino o su altri nomi (vedi Tolisso del Bayern), farà di tutto per chiudere Locatelli".