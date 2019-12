Spunta un nome a sorpresa per l'attacco della Juventus. Secondo quanto riporta Il Messaggero i bianconeri sono pronti a sfidare la Roma per acquistare Mariano Diaz, attaccante del Real Madrid che non ha mai inciso dal suo arrivo. Sfumato Haaland i bianconeri hanno ricevuto una chiamata da Londra con l'entourage di Giroud che ha offerto l'attaccante francese ma in queste ore c'è un nome nuovo che circola negli ambienti bianconeri. Un nome a sorpresa: quello di Mariano.