Spunta un nome nuovo per il centrocampo della Juventus. I bianconeri stanno pensando a Gonzalo Villar, spagnolo classe '98 che la Roma ha pescato dalla seconda divisione spagnola. Il giocatore, valutato circa 40 milioni, si è inserito subito nel calcio italiano trovando spazio nella squadra di Fonseca, Pirlo è rimasto impressionato dalla qualità e dalla duttilità del ragazzo chiedendo a Paratici di fare un tentativo. L'idea, è quella di uno scambio con Bernardeschi anche se bisognerà trovare la quadra soprattutto sugli ingaggi dei due giocatori, come riporta As Roma Live.