Tra i nodi da sciogliere sul mercato, Moise Kean. L'attaccante gradirebbe cambiare aria, il suo procuratore lavora in questo senso, e la Juventus non alzerà le barricate per trattenerlo. Tra le pretendenti, il solito Psg e il West Ham. In Premier League, però, c'è anche l'interessamento dell'Aston Villa. Rimane, però, la questione Everton; la Juventus, infatti, lo dovrà prima riscattare, per poi poterlo vendere.