si sta godendo le ferie dopo l'ottimo Europeo disputato con la Danimarca. Il centrocampista della Sampdoria tornerà a Genova soltanto a inizio agosto, ma non è ancora certo di aggregarsi alla squadra blucerchiata.Damsgaard è infatti nel mirino di molto squadre italiane e non. Come riportaoltre allanella corsa al danese si sarebbe inserita anche. Il club orobico potrebbe cedere nei prossimi giorni il difensore Romero per circa 60 milioni di euro, e potrebbe quindi investire parte della cifra per assicurarsi il talento danese, mettendo sul piatto anchecome contropartita.