Il nome nuovo per il centrocampo della Juventus è, centrocampista classe '97 del Lille e compagno di nazionale di Cristiano Ronaldo. Con CR7 condivide anche il procuratore, Jorge Mendes, regista di questa operazione: contratto in scadenza nel 2023, valutazione intorno ai 35 milioni, cifra alta ma trattabile. Al momento i bianconeri hanno preso informazioni ma non sono interessati al giocatore, a centrocampo le priorità rimangono Locatelli e Pjanic.