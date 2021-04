Nel caso di addio di Cristiano Ronaldo, la Juventus potrebbe tuffarsi su profili di altissimo livello. Come Robert Lewandowski, stando a quanto riporta Sky Sport. L’attaccante polacco non sarebbe contento del fermento che si è creato al Bayern Monaco con l’addio di Flick, i rapporti tesi con il ds Salihamidzic e l’ufficialità di Nagelsmann, per questo potrebbe maturare l’idea di lasciare il club bavarese. E la Juve potrebbe pensarci se CR7 dovesse liberare il suo armadietto nello spogliatoio della Continassa.