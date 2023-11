Grazie Sassuolo, ma sono pronto per una big. Domenicoha deciso, vuole lasciare i neroverdi e nel mirino c'è il passaggio alla Juventus, che già lo aveva cercato in estate. Lo assicura Il Corriere dello Sport, che delinea i contorni del possibile affare: si parte dalla valutazione di 30 milioni di euro fatta dal club emiliano, forte di un contratto fino al 2027, ma le precedenti operazioni andate a buon fine tra Sassuolo e, come ad esempio Manuel, suggeriscono che un accordo con pagamenti dilazionati non è da escludere.