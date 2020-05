1









Federico Chiesa potrebbe rinnovare il suo contratto con la Fiorentina anche se l'esterno viola avrà quasi certamente una clausola rescissoria presente nel suo nuovo accordo con il club viola. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport tale clausola non sarà inferiore ai 100 milioni di euro. Tanto dovranno sborsare i club interessati al calciatore. Una cifra che però sarà difficile da raggiungere per tutti. La Juve, così come l'Inter e le altre squadre interessate cercherà di abbassare la quota inserendo qualche contropartita.