Spunta Jorge Mendes per la cessione di Douglas Costa. L'esterno brasiliano è in vendita e anche nelle ultime ore ci sono stati contatti tra la dirigenza bianconera e l'agente portoghese, procuratore di Cristiano Ronaldo, che è in stretto contatto con la dirigenza del Wolverhapton che vorrebbe portarlo in Inghilterra per rimpiazzare Diogo Jota, acquistato dal Liverpool. L'ex Bayern, tuttavia, non è convinto della destinazione così come non lo è delle opzioni Cina ed Emirati da dove sono arrivate richieste per il suo acquisto.