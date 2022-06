Torna, e non se ne è mai andato. Il nome di Nicolò Zaniolo compare sempre nella lista dei desideri della Juventus. Intanto, l'entourage del calciatore, come riporta Tuttosport, ha avuto un incontro con la Roma per tornare a parlare di rinnovo. Parti che, comunque, rimangono distanti e la Juventus è alla finestra.