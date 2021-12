Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese Mirror, il Manchester United non si libererà diper meno di. In euro, si tratterebbe di circa 42 milioni.Dopo aver brillato in Champions League e aver ottenuto una convocazione con la Francia, Martial è stato acquistato dal Manchester United nel 2015, diventando il giovane più pagato nella storia del club: era stato pagato proprio 36 milioni di sterline. Adesso i Red Devils vorrebbero incassare la stessa cifra, forte di un contratto in scadenza nel 2024. Martial, però, tramite il suo agente ha già dichiarato di voler lasciare Manchester: probabile, a questo punto, lo scenario del prestito qualora lo United restasse fermo sulla sua posizione.