La Juventus lavora alla prossima finestra di mercato e, in particolare, si cerca il sostituto di Alex Sandro, probabile partente. Come riporta calciomercato.com:



Lavori in corso sulla fascia sinistra per la Juventus, che non è soddisfatta delle prestazioni di Alex Sandro e sta valutando se prendere un sostituto da quella parte. Tuttosport racconta di un interesse dei bianconeri per l'esterno sinistro Alejandro Grimaldo, classe '95 del Benfica che sta prendendo sempre più quota.