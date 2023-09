Giovane, forte, in continua crescita. E poi fa gol, tanti gol. Così Victor, centravanti classe 2000 passato in estate dall'Union Saint-Gilloise rivelazione della scorsa Europa League al Bayer Leverkusen, sta stregando gli scout di tutta Europa. C'è anche la Juve in corsa, pronta a sfidare l'Atletico Madrid e il Manchester City. Lo riporta calciomercato.com.