Tra gli obiettivi di mercato della Juventus, una punta esperta e con gol nelle gambe che possa alternarsi con Dusan Vlahovic. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il nome nuovo da monitorare in orbita bianconera sarebbe quello di Romelu Lukaku, che spinge per tornare in Italia. Incastro difficile, prima di tutto il calciatore dovrebbe accettare di diminuire il proprio stipendio, mentre il Chelsea dovrebbe aprire alla possibilità di un prestito.