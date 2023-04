Lasta pensando al futuro del proprio attacco con il dubbio sul futuro di tutti e tre i suoi attacanti centrali seppur per motivazioni differenti. Vlahovic è scontento e ha tanto mercato. Milik va riscattato dal Marsiglia, e sembra un'ipotesi percorribile a prescindere dal budget, infine c'è Kean che ha una valutazione a bilancio altissima, ma non rientrerebbe nei piani della società.Per questo motivo, secondo la Gazzetta dello Sport gli uomini mercato bianconeri hanno messo nel mirino Gianluca, attualmente infortunato, ma protagonista con una stagione negativissima al West Ham e che potrebbe muoversi in prestito.