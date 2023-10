Ormai fuori dai piani del Chelsea, l'ex obiettivo dell'Inter, Trevohè nel mirino di club di Premier League e non solo. Secondo quanto riportato, infatti, da TEAMtalk il Tottenham e il West Ham, oltre al Bayern Monaco, sono in forte pressing per il difensore naturalizzato inglese. Inoltre, il portale 90min riporta che, anche Roma e Juventus hanno messo nel mirino Chalobah. Il difensore inglese adesso dovrà valutare le proposte e decidere se continuare la sua avventura londinese o se cambiare aria, già nel mercato invernale.