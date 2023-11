L'obiettivo dichiarato della dirigenza bianconera è Roony, 18enne esterno d'attacco, fantasista, mancino del Copenaghen. Il gioiellino svedese ma di origini siriane cresciuto nel Malmoe è già stato visionato più volte nel campionato danese (7 gol in 16 gare di campionato, 2 in 2 in coppa). Ha un contratto in scadenza 30 giugno 2025 e le cifre sono ancora ampiamente abbordabili. Lo riporta calciomerato.com.