, un nome che rimanda subito al glorioso Real Madrid e alle sue tante vittorie. E che ora, un po' a sorpresa, viene accostato alla. A lanciare la "bomba" di mercato è Sky Sport, secondo cui i bianconeri hanno messo nel mirino lo spagnolo cresciuto nel vivaio dei blancos al punto da considerarlo il primo nome in lista per la fascia destra, che necessita di urgenti rinforzi. Classe 1991, Vazquez è un giocatore estremamente duttile, che in carriera, oltre ad agire come ala, si è più volte impegnato anche come terzino ed esterno di centrocampo.- Pare che la Juve abbia già avuto contatti per lui con il Real, che valuta il suo cartellino intorno ai. Una cifra, questa, alla portata dei bianconeri, che ora devono decidere se cogliere l'opportunità di ingaggiarlo, a 32 anni, oppure puntare su qualche giovane. Se ne saprà certamente di più a breve.