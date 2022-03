Uno degli obiettivi della Juventus, per la prossima finestra di mercato, è quello di regalare a Massimiliano Allegri un attaccante da poter alternare a Dusan Vlahovic, per far rifiatare il serbo e concedergli dei turni di stop. Il profilo preferito sarebbe quello di una punta esperta, che possa accettare il ruolo di riserva. Secondo quanto riporta calciomercato.com, tornerebbe in auge un nome più volte accostato alla Juventus, quello di Lacazette dell'Arsenal.