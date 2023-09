Spunta un'occasione a zero per il mercato della, come riporta La Gazzetta dello Sport:"In Francia, nel Lilla, gioca anche il difensore Tiago Djalò, negli ultimi mesi frenato dall’intervento ai legamenti del ginocchio. Il rientro del 23enne portoghese, in passato protagonista nella Primavera del Milan, si avvicina (ottobre-novembre). Uguale, invece, resta la data della scadenza del contratto: giugno 2024. Salvo colpi di scena, l’ex Sporting lascerà il Lilla a parametro zero. La Juventus, in attesa di rivederlo in campo, ha preso posizione: Djalò gratis è più che un’idea".