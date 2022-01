1









Una nuova idea per la Juve. ​La priorità è sempre l'attacco, in cui si stava già muovendo qualcosa prima del brutto infortunio a Federico Chiesa, ma c'è grande attenzione anche verso il centrocampo. I piani di mercato della Juventus non cambiano e qualche rinforzo per Allegri pare necessario. Morata resta in bilico in vista dell'estate e in mezzo al campo in diversi sono in uscita, con Arthur, Bentancur, Ramsey e Rabiot davanti a tutti.



LA NOVITA' - Una mezza rivoluzione va ipotizzata tra gennaio e giugno, con la Juve che ha messo gli occhi c'è Bruno Guimaraes, centrocampista brasiliano classe 1997, in grado di giocare da play (soprattutto) o da mezzala. Portato in Europa e a Lione da Juninho Pernambucano, che l'ha pescato nell'Athl. Paranaense, è uno dei pezzi pregiati della squadra, tanto da avere una valutazione da 45/50 milioni di euro, essendo anche in scadenza nel 2024. Ancora non c'è una trattativa ufficiale, ma il Lione è stato informato dell'interesse della Juve.