. Danese, classe 2000, trequartista o esterno d’attacco dell’Eintracht Francoforte, è anche un pallino di Cristiano Giuntoli, di Giovanni Manna e del capo scout Matteo Tognozzi. E così è finito nella lista dei possibili colpi bianconeri per l’estate, perché è uno dei profili individuati per dare talento e fantasia all’attacco in caso di partenza di Federico Chiesa. Lo riporta la Gazzetta, che segnala anche come questo sia diventato un obiettivo ambizioso visto che sul fantasista è segnalato anche il Newcastle, che ha messo gli occhi proprio su Chiesa. Di piede destro, svaria su tutta la trequarti, ma nell'idea della dirigenza può agire sia da esterno d’attacco in un 3-4-3 che da mezzapunta in un 3-5-1-1.Colpi e dribbling, così viene identificato. Lui che, cresciuto nelle giovanili del Brondby, è passato all’Eintracht nel 2021 per 7 milioni di euro. E lì, al fianco di Kolo Muani, si è mostrato in tutto il suo talento. Non segna moltissimo (5 gol al primo campionato tedesco, 7 al secondo), ma a Francoforte è l’elemento che dà brio e accelerazioni alla manovra, con giocate di classe e percussioni palla al piede. Esattamente quello che vanno cercando alla Juve, si legge sulla Gazzetta. Il prezzo di partenza? Almeno 35 milioni di euro, sostengono in Germania.