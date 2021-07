Sprint micidiale del Milan, che lascia dietro la Juventus. La società rossonera ha iniziato a fare sul serio sul fronte mercato, in particolar modo per quel che riguarda l'attacco. Paolo Maldini ha annunciato l'arrivo, domani, di Olivier Giroud e non ha escluso che possa arrivare un'altra punta giovane. L'identikit, come riportato da calciomercato.com, corrisponde al profilo di Kaio Jorge, attaccante del Santos, classe 2002, nel mirino anche della Juventus. Il giocatore potrebbe sbarcare a Milano a gennaio, gratuitamente. maldini e Massara, però, lavorano per portarlo già quest'estate.